Записаться на вакцинацию сложно

Электронные сервисы облегчают жизнь граждан. С помощью специальных сайтов можно избежать дополнительного похода в медицинское учреждение. У людей нет необходимости тратить время в бесконечных очередях. Можно спокойно записаться на прививку и пройти вакцинацию.

Однако реальность оказывается совершенно иной. Записаться на вакцинацию с помощью электронных сервисов не так просто. Этот процесс затруднен техническими причинами. Так жительница Северной столицы намеревалась записать на прививку свою пожилую мать. Женщина решила воспользоваться интерактивной картой и получить талон.

Горожанка попадала на сайт «Здоровье петербуржца», который не давал возможности для нормальной записи. По словам женщины, представленная там информация о прививочных пунктах не соответствует действительности. Еще в списке больниц и поликлиник указано количество талонов, но нет информации о времени. К тому же на сайте показаны не все учреждения, где можно сделать прививку.

Возникали и другие проблемы. При записи на вакцинацию сайт выдавал ошибку. В общем, ресурс оказался очень неудобным. Женщина так и не смогла записать свою маму на прививку. «Питерец.ру» отмечает, что подобные ситуации возникают нередко. С различными электронными сервисами возникают проблемы.