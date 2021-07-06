Чем вызвано недоверие к вакцинации?

Экономист Рубен Ениколопов высказал мнение по поводу недоверия граждан к вакцинации. Специалист считает, что государство не провело должной разъяснительной работы снаселением, особенно с врачами. Медикам было дано распоряжение Минздрава, что вакцина «Спутник» является эффективной. Однако никто не подумал, что врачей нужно в этом убедить.

Медицинские работники должны понимать безопасность и эффективность вакцины. Но власти для этого не предприняли необходимых шагов. Это связано с тем, что у нас в России обычно отдают приказы.

Вот и получилось, что многие медики сами не верят в вакцинацию и отговаривают от этого других людей. Убежденных антипрививочников в нашей стране мало. Большинство – это колеблющиеся граждане. Естественно, они прислушаются к совету врача, который не рекомендует им проходить вакцинацию.

Еще люди боятся давать советы своим родным и близким. Никто не хочет брать на себя ответственность в случае неблагополучного исхода вакцинации. Из этого всего и складывается общее недоверие россиян к прививке от ковида.

«Питерец.ру» считает, что в словах Ениколопова есть большая доля истины. В самом деле, власти почти ничего не объясняли по поводу безопасности вакцины. Все это было в общих обтекаемых формулировках. Ну и сама вакцинация проходит то в режиме «кто хочет», то в стиле «ты обязан». Отсюда и такое настроение у людей.