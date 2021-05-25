Как насчет материальных бонусов?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице стали обдумывать практику материального поощрения людей, прошедших вакцинацию от covid-19. Однако в Горкомздраве решили все же отказаться от подобной идеи.

Глава этой структуры Дмитрий Лисовец заявил, что такая практика порождает множество вопросов. Например, как быть с людьми, которые уже сделали прививку от ковида? Еще, глядя на опыт некоторых других регионов, можно сказать, что тактика с материальными бонусами не доказала свою эффективность.

Так что в Петербурге решили отказаться от такого стимулирования вакцинации. Никакие скидочные карты или денежные выплаты людям, сделавшим прививку от ковида, предоставляться не будут. Такой подход можно назвать разумным.