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Питерец.ру » Общество » Как насчет материальных бонусов?

Как насчет материальных бонусов?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Будут ли материально поощрять людей, прошедших вакцинацию

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице стали обдумывать практику материального поощрения людей, прошедших вакцинацию от covid-19. Однако в Горкомздраве решили все же отказаться от подобной идеи.

Глава этой структуры Дмитрий Лисовец заявил, что такая практика порождает множество вопросов. Например, как быть с людьми, которые уже сделали прививку от ковида? Еще, глядя на опыт некоторых других регионов, можно сказать, что тактика с материальными бонусами не доказала свою эффективность.

Так что в Петербурге решили отказаться от такого стимулирования вакцинации. Никакие скидочные карты или денежные выплаты людям, сделавшим прививку от ковида, предоставляться не будут. Такой подход можно назвать разумным.

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