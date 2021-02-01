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Питерец.ру » Общество » Как привиться от коронавируса

Как привиться от коронавируса

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Как петербуржцы смогут сделать от covid-19

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начала работать специальная служба, где можно записаться на прививку. Она заработала с сегодняшнего дня. Теперь для жителей Петербурга предусмотрена запись по тел. 122.

Также можно записаться через интернет. Для этого используются специальные порталы. Еще работают виртуальные call-центры прививочных пунктов. Эти телефоны можно найти на сайте Комздрава.

Напоминаем, что пока прививку от коронавируса сделали более 40 тыс. человек. Массовая вакцинация продолжается. Если в конце прошлого года люди относились к таким прививкам с неким скепсисом, то сейчас ситуация поменялась. Многие хотят быть привитыми от covid-19.

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