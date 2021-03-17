ента новостей

12:57
В Петербурге полицейские задержали «теневых» банкиров
12:53
В Петербурге полицейские пресекли бизнес двух братьев аферистов
08:53
Выросли продажи студенческих проездных
08:11
Что тормозит вакцинацию
02:06
Капитан молодёжной команды петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался после игровой травмы
16:10
Квест «Легенда средневековой Руси – Александр Невский»
15:30
Мультимедийная выставка Universum
15:10
В ленобласти фюзеляж штурмовика Ил-2 восстановлен военнослужащими поискового батальона ЗВО
15:07
На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд
12:56
В Ленобалсти произошел вооруженный конфликт со стрельбой
11:50
В Ленобласти мужчина из окна застрелил собаку
11:44
В Ленобласти пенсионер перечислил аферистам 71500 рублей
08:54
К вакцинации пропадает интерес
07:47
Где самый грязный воздух?
19:51
Россельхознадзор предотвратил ввоз 78 тонн небезопасного индийского риса
19:47
Район гидрографической службы Финского залива получил свою эмблему
19:46
Концерт Элисо Вирсаладзе
19:35
Фестиваль современного искусства ArtFan FEST 2021
12:59
В Ленобласти вручены звания почетных работников культуры
12:34
В Ленобласти цыганка выманила у пенсионерки 200 тысяч рублей
12:22
В Петербурге девушка выжила после падения с 4 этажа
11:59
В Ленобласти у ночного клуба мужчина устроил стрельбу из травмата
11:54
В Кудрово пресечена деятельность организованной группы, распространявшей наркотики
10:01
Спрос на комнаты вырос
09:15
Полярники возвращаются
00:22
«Зенит» разгромил «Ахмат», а ЦСКА неожиданно проиграл в Туле «Арсеналу»
21:49
В Ленобласти снайперы ЗВО совершенствовали навыки стрельбы в ночных условиях
09:22
Плюсовая температура вернулась
08:56
Будет подъем заболеваемости?
01:25
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в матче Евролиги «-14»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Что тормозит вакцинацию

Что тормозит вакцинацию

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Петербуржцы столкнулись с проблемами при записи на вакцинацию

«Питерец.ру» уже отмечал, что вакцинация в Северной столице идет довольно медленными темпами. Количество новых людей, привитых от коронавируса, начинает уменьшаться. Однако дело не только в слабой активности граждан.

Многие петербуржцы стали жаловаться на невозможность быстро записаться на прививку. Дозвониться до учреждений не получается, поскольку там приходится долго ждать ответа оператора. Электронные сервисы записи тоже не приходят на помощь, так как постоянно виснут. Кто-то из граждан жалуется, что ему удалось записаться лишь на апрель.

Так что вакцинацию тормозит не только пассивность людей, но и слабая организация данного процесса. Создается впечатление, что город не сделал все возможное для успеха прививочной кампании.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

3-03-2021, 09:54
Как проходит вакцинация
13-03-2021, 08:56
Будет подъем заболеваемости?
1-02-2021, 07:30
Как привиться от коронавируса
31-07-2020, 19:01
Когда начнется вакцинация
5-10-2020, 22:03
Что с массовой вакцинацией?
2-03-2021, 09:31
Губернатор привился

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
142
11-03-2021, 15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
0
570
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
1 040
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
1 152
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
Наверх