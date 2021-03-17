Что тормозит вакцинацию

«Питерец.ру» уже отмечал, что вакцинация в Северной столице идет довольно медленными темпами. Количество новых людей, привитых от коронавируса, начинает уменьшаться. Однако дело не только в слабой активности граждан.

Многие петербуржцы стали жаловаться на невозможность быстро записаться на прививку. Дозвониться до учреждений не получается, поскольку там приходится долго ждать ответа оператора. Электронные сервисы записи тоже не приходят на помощь, так как постоянно виснут. Кто-то из граждан жалуется, что ему удалось записаться лишь на апрель.

Так что вакцинацию тормозит не только пассивность людей, но и слабая организация данного процесса. Создается впечатление, что город не сделал все возможное для успеха прививочной кампании.