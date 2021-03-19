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Питерец.ру » Общество » Что с побочным эффектом от вакцинации?

Что с побочным эффектом от вакцинации?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Какие побочные эффекты возникают при прививке от коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что специалист по вакцинации Екатерина Будникова рассказала, какие нежелательные явления могут возникнуть после прививки от коронавируса. К побочным эффектам относятся слабость, сонливость, вялость, высокая температура, боль и озноб. Но эти моменты нельзя назвать осложнениями.

К тому же подобные явления возникают не часто. Например, повышение температуры наблюдается примерно у 8% сделавших прививку. Врач отметила, что побочные являются хорошим знаком. Они показывают, что вакцина работает.

Будникова призвала граждан не бояться вакцинации, а сделать прививку. По словам этого специалиста, вакцина от коронавируса дает гораздо меньше побочных эффектов, нежели детская АКДС.

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