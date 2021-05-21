Почему нет массовой вакцинации?

«Питерец.ру» сообщает, что, по мнению врачей, в России еще нет третьей волны пандемии. В частности, об этом говорит Татьяна Погода – замглавы петербургского Госпиталя для ветеранов войн. По ее словам, сейчас наблюдается подъем заболеваемости, из-за чего количество пациентов выросло где-то на 10%. Однако в прошлом году больных было гораздо больше.

Погода также отметила, что в Петербурге не проводится массовая вакцинация. Эта ситуация вызывает удивление. Врач считает, что такое отношение к вакцинации вызвано боязнью народа. Чем вызваны эти страхи, понять сложно. По темпам вакцинации Россия существенно отстает от Европы – примерно в 4 раза. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.