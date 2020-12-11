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Питерец.ру » Общество » В Ленинградском объединении ВВС и ПВО приступили к вакцинации против коронавирусной инфекции

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО приступили к вакцинации против коронавирусной инфекции

0
32
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО приступили к вакцинации против коронавирусной инфекции

В г. Пушкине (Санкт-Петербург) в филиале №1 442-го военно-клинического госпиталя приступили к плановой вакцинации против новой коронавирусной инфекции военнослужащих управления Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Первая партия вакцины в специализированных контейнерах была доставлена в поликлинику филиала воздушным транспортом.

В первую очередь вакцинацию прошли, военнослужащие, несущие боевое дежурство, а также командный состав объединения. В качестве вакцины используется комбинированный векторный препарат Гам-Ковид-Вак.

Всего вакцинацию пройдет более 450 человек управления объединения ВВС и ПВО.

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