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Питерец.ру » Общество » Врачи обеспокоены

Врачи обеспокоены

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Ситуация с коронавирусом в Петербурге продолжает ухудшаться

Отношение нашего народа к пандемии довольно странное. Во всем этом прослеживается некая двойственность. С одной стороны, мы говорим о ковиде и его опасностях. С другой – часто ведем себя так, словно никакой пандемии нет.

Это выливается в прохладное отношение к вакцинации, нежелание соблюдать масочный режим. Что это? Чрезмерный оптимизм, упование на русское «авось» или банальное разгильдяйство?

«Питерец.ру» сообщает, что глава частной скорой помощи Лев Авербах обеспокоен ростом заболеваемости. Он уверен, что в больны города ежедневно поступает по 800-900 человек. Хотя точной статистики у Авербаха нет, оно может судить о происходящем на основании косвенных данных.

По словам этого врача, третья волна в России была ожидаема, поскольку вписывается в сценарий распространения инфекции. Еще оказали влияние косвенные факторы, среди которых отсутствие локдауна, низкие темпы вакцинации и пренебрежительное отношение к маскам.

Авербух считает, что нужно было проводить эту кампанию иначе. Сначала следовало привить где-то 50% взрослого населения, причем сделать это быстро. Тогда бы мы имели хорошую иммунную прослойку.

Еще власти не предоставили серьезные доказательства эффективности противоковидных прививок. В результате сегодня многие люди в вакцинацию просто не верят. Естественно, что она проходит слишком медленно.

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