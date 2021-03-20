Третья волна для Петербурга?

«Питерец.ру» отмечает, что, хотя вторая волна пандемии стихла, обстановка в Петербурге по-прежнему остается нестабильной. Вероятность третьей волны достаточно высока. Чтобы предотвратить новый виток заражений или как-то минимизировать их количество, городу нужна массовая вакцинация.

Однако проходит она достаточно медленными темпами. Сейчас пока привито примерно 332800 человек. Это далеко от тех результатов, которые планировали в Смольном. С одной стороны, город предпринимает серьезные усилия для успешной реализации прививочной кампании. Например, открыто 128 прививочных пунктов.

С другой стороны, люди сталкиваются со сложностями при записи на прививку. Они не могут дозвониться до нужного учреждения. Сервисы для электронной записи часто виснут. Иногда петербуржцев записывают на более поздний срок. Естественно, что эти реалии повышают вероятность третьей волны пандемии.