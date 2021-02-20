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Питерец.ру » Общество » Специалисты РХБ защиты Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели лагерный сбор

Специалисты РХБ защиты Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели лагерный сбор

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
На полигоне «Саперное» завершился лагерный сбор подразделений радиационной, химической и биологической защиты

На полигоне «Саперное» (Ленинградская область) завершился лагерный сбор подразделений радиационной, химической и биологической защиты Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В ходе сбора военнослужащие объединения отработали задачи по радиационной, химической и биологической разведке, вопросы оборудования полевых постов РХБ наблюдения в условиях имитации применения «противником» оружия массового поражения.

Расчеты специальной обработки отработали нормативы по дезактивации, дегазации, и дезинфекции условно зараженной техники с применением специальных растворов. Данные нормативы отрабатывались на пунктах специальной обработки условно зараженной техники и санитарной обработки личного состава.

Кроме того, рамках сборовых мероприятий были проведены армейские этапы конкурсов «Безопасная среда» и «Опасный район». Специалисты войск РХБ защиты объединения продемонстрировали навыки преодоления заснеженных участков местности, взятия проб грунта на зараженной территории, ведения РХБ разведки на труднопроходимых участках, а также специальной обработки техники и экипировки.

В мероприятии было задействовано более 100 специалистов по РХБ защите объединения и более 20 единиц специальной техники, в том числе разведывательные химические машины РХМ4-02, УАЗ-469-РХ, РХМ-6, и, выполненные на базе БТР-80 и УАЗ-469, авторазливочные станции АРС-14У, АРС-14КМ, АРС-14К, предназначенные для полной дезактивации, дегазации и дезинфекции вооружения, боевой техники и транспорта, местности и личного состава.

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