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Питерец.ру » Общество » Кто доволен зарплатой?

Кто доволен зарплатой?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kommersant.ru
Большинство россиян не довольно своей зарплатой

«Питерец.ру» сообщает, что лишь 9% жителей России довольны уровнем своей зарплаты. Об этом можно судить на основании опроса, в котором приняли участие более 4,5 тыс. человек.

При этом примерно 25% респондентов хотят получать на 50 тыс. рублей больше. Столько же людей желают увеличить свою зарплату на 20-30 тыс. руб., около 20% опрошенных – на 10-20 тыс. руб. 14% хотят иметь зарплату в 40-50 тыс. руб., 10% - 30-40 тыс. руб.

Конечно, запросы граждан во многом зависят от города и региона проживания. Например, москвичи и петербуржцы хотят получать больше, нежели жители провинции. Однако показателен тот факт, что мало кто доволен своей нынешней зарплатой. Это показывает, что реальная экономика страны переживает трудные времена.

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