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Питерец.ру » Общество » Петербург привлекателен для переезда

Петербург привлекателен для переезда

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербург входит в число регионов, желаемых для переезда

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург привлекателен для переезда и проживания. Только 7% жителей Северной столице хотят переехать в другой город. Меньше желающих сменить место проживания только в Москве – 6%.

Что касается самых популярных регионов, куда хотят переехать россияне, то лидером здесь тоже является Москва. В столицу хотят перебраться 24% опрошенных. Далее идет Краснодарский край, куда желают переехать 18%. Петербург замыкает тройку лидеров с показателем 13%.

Нахождение Петербурга в этом рейтинге является закономерным. Люди переезжают в Северную столицу ради денег и трудоустройства по специальности. Москве немного больше возможностей в плане заработка. Ну а Краснодарский край выигрывает своим климатом.

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