Где лучше работать?

«Питерец.ру» сообщает, что среди людей, желающих работать в другой стране, примерно 25% выбрали Канаду. Интересно, что еще в 2018 году эта страна была лишь на 3 месте в данном рейтинге. Но сейчас Канада вырвалась в лидеры. Далее идут Австралия и Германия. Также в числе лидеров оказались Великобритания и Япония.

Однако работать в другой стране желают примерно 50% опрошенных. Раньше таких людей было больше. Еще интересно, что Соединенные Штаты, лидировавшие в рейтинге 2018 года, сейчас не попали даже в топ-5. Скорее всего, это обусловлено далеко не лучшей обстановкой, которая наблюдается сейчас в стране. Канада в этом плане считается более спокойным местом. При этом там созданы отличные условия для работы.