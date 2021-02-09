Что с суточной госпитализацией?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице снизился уровень суточной госпитализации. На прошлой неделе пациентов с коронавирусом оказалось на 16,8% меньше, чем ранее. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Смольного. Она опиралась на данные совета, который борется с распространением коронавирусной инфекции.

Однако за помощью в больницу обратилось на 6,3% больше человек. При этом общее количество активных больных заметно сократилось. Так что ситуация с коронавирусом начинает улучшаться. Надеемся, что заболеваемость и дальше пойдет на спад. Еще хочется верить в положительный эффект от вакцинации. Напоминаем, что в городе работает 25 ковидных стационаров, в которых имеется 11950 коек.