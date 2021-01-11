ента новостей

17:05
В Филармонии пройдут два концерта, объединенные темой путешествий
14:12
В Ленинградской области будет создан парк Кюренниеми
13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
12:41
В Петербурге задержан автоугонщик, похитивший иномарку с парковки гипермаркета
10:05
Кто получил бесплатные лекарства?
09:33
Вакцинация продолжается
12:44
В Ленобласти 250 семей улучшили жилищные условия в 2020 году
12:27
В Петербурге аферисты забрали у пенсионера 1,2 миллиона рублей
12:21
Петербуржцы провели семь поединков на новогоднем турнире по боксу в Сочи
11:37
Самая холодная ночь
10:01
Банкротов стало больше
10:28
Можно ли посещать баню?
09:57
Они уже ищут работу
20:02
В Санкт-Петербурге рождественское богослужение впервые прошло в восстановленном храме начала XIX века в штабе ЗВО
10:51
Вишневский об индексации пенсий
09:57
С Рождеством!
23:35
Шейн Принс и Антон Бурдасов устроили снайперскую дуэль в Минске
14:09
Колтушское шоссе во Всеволожске готовят к переключению движения
13:43
В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании 4-летнего сына
13:37
В Петербурге мужчину подозревают в педофилии
13:31
В Парголово на пожаре погибли трое человек
13:26
Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников Центра содействия семейному воспитанию
10:03
Что с пособием по безработице?
09:25
Неприятное лидерство
17:49
В Петербурге Россельхознадзором выявлено около 26 тысяч нарушений ветеринарного законодательства
17:44
В Петербурге мигранты устроили массовую драку
17:36
В Петербурге полицейские провели акцию «Юный пешеход»
09:29
Что с ветконтролем?
08:40
Госпитализаций стало меньше
16:31
В Минске Илья Ковальчук не смог снова забить за «Авангард»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Вакцинация продолжается

Вакцинация продолжается

0
66
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
spbdnevnik.ru
В Петербурге продолжают делать прививки от коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжается вакцинация населения. Прививки от коронавируса сделали более 13 тыс. человек. При этом каких-либо тяжелых реакций на вакцину выявлено не было.

По имеющимся сведениям, наиболее активными здесь являются люди старше 60 лет. Представители этой группы охотно участвуют в вакцинации. На сегодняшний день привито более 3,2 тыс. граждан этот категории.

Напоминаем, что в России связывают большие надежды с вакциной от covid-19. Эксперты считают, что вакцинация поможет остановить темпы распространение вируса. Однако есть и те, кто не верит в эффективность вакцины. Эти люди подчеркивают, что вирус продолжает мутировать, и появляются его новые штаммы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

26-11-2020, 08:27
Сезонная вакцинация
18-11-2020, 08:35
К чему приведет вакцинация?
22-08-2020, 08:23
Вакцинация начинается
8-08-2020, 07:44
Вакцина от коронавируса подходит не всем
16-12-2020, 07:49
Они лечатся от covid-19
15-09-2020, 09:32
Вакцина поступила

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
0
1 267
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
1 300
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
2 135
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
Наверх