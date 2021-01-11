Вакцинация продолжается

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжается вакцинация населения. Прививки от коронавируса сделали более 13 тыс. человек. При этом каких-либо тяжелых реакций на вакцину выявлено не было.

По имеющимся сведениям, наиболее активными здесь являются люди старше 60 лет. Представители этой группы охотно участвуют в вакцинации. На сегодняшний день привито более 3,2 тыс. граждан этот категории.

Напоминаем, что в России связывают большие надежды с вакциной от covid-19. Эксперты считают, что вакцинация поможет остановить темпы распространение вируса. Однако есть и те, кто не верит в эффективность вакцины. Эти люди подчеркивают, что вирус продолжает мутировать, и появляются его новые штаммы.