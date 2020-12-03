Привили от гриппа

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге проделали большую работу за время прививочной кампании. В первую очередь были привиты люди, страдающие хроническими заболеваниями. Речь идет о диабете, болезнях сердца, сосудов, легких. В вакцинации приняло участие 540 тыс. таких людей.

Помимо этого, в городе уделили особое внимание гражданам старше 65 лет. Кроме того прививали детей, подростков и беременных женщин. Почти все люди, кому полагалась прививка, сделали ее.

По некоторым сведениям, вакцинацию от гриппа прошли 50% петербуржцев. Однако эти данные нуждаются в уточнении. Напоминаем, что Александр Беглов заявлял, что Северной столице планируют привить 60% населения. Это примерно 3,2 млн. человек.