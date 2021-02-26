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Питерец.ру » Общество » Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО соревнуются в отборочном этапе конкурса «Армейский запас»

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО соревнуются в отборочном этапе конкурса «Армейский запас»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО соревнуются в отборочном этапе конкурса «Армейский запас»

На территории соединений и воинских частей Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны проходят в отборочные этапы конкурса «Армейский запас».

В конкурсе участвуют специалисты продовольственной, вещевой служб и службы горючего. Военнослужащим предстоит выполнить комплекс нормативов в рамках своих специальностей. Задействовано более 80 единиц военной и специальной техники, а также технических средств: приготовления пищи, помывки, заправки и транспортировки горючего.

По итогам отборочного этапа, лучшие специалисты представят свои подразделения в объединении и на этапе чемпионата Западного военного округа.

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