В Ленобласти военнослужащие ЗВО приступили к отборочному этапу конкурса «Отличник войсковой разведки»

Военнослужащие разведывательных подразделений Севастопольской и Красносельской отдельных гвардейских мотострелковых бригад общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к проведению отборочного этапа конкурса профессионального мастерства «Отличник войсковой разведки», входящего в программу «АрМИ-21».

В рамках состязаний команды-участники осуществили условное десантирование в тыл противника, совершили 5-километровый марш-бросок со стрелковым оружием и амуницией по пересеченной местности, выполнили нормативы по ведению разведки и определению координат объектов неприятеля в обозначенном районе.

Кроме того, в ходе соревнований военнослужащим предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из всех видов штатного стрелкового оружия по появляющимся и движущимся целям, нормативы по тактической маскировке, радиационной, химической и биологической защите, военно-медицинской подготовке.

Механики-водители многоцелевых бронированных тягачей МТЛБ-В продемонстрируют навыки вождения по специально созданному маршруту с естественными и искусственными препятствиями, такими как противотанковый ров, проход в минно-взрывном заграждении, воронки от разорвавшихся снарядов и противотанковые ежи.

К проведению отборочного этапа конкурса привлечено около 100 военнослужащих разведывательных подразделений и около 30 единиц военной техники.

По итогам отборочного этапа соревнований будут отобраны лучшие разведчики соединений, которые продолжат участие во всеармейском этапе конкурса.