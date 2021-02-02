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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти военнослужащие ЗВО приступили к отборочному этапу конкурса «Отличник войсковой разведки»

В Ленобласти военнослужащие ЗВО приступили к отборочному этапу конкурса «Отличник войсковой разведки»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленинградской области военнослужащие ЗВО приступили к отборочному этапу конкурса «Отличник войсковой разведки»

Военнослужащие разведывательных подразделений Севастопольской и Красносельской  отдельных гвардейских мотострелковых бригад общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к проведению отборочного этапа конкурса профессионального мастерства «Отличник войсковой разведки», входящего в программу «АрМИ-21».

В рамках состязаний команды-участники осуществили условное  десантирование в тыл противника,  совершили  5-километровый марш-бросок со стрелковым оружием и амуницией по пересеченной местности, выполнили нормативы по ведению разведки и определению координат объектов неприятеля в обозначенном районе.

Кроме того, в ходе соревнований военнослужащим предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из всех видов штатного стрелкового оружия по появляющимся и движущимся целям, нормативы по тактической маскировке, радиационной, химической и биологической защите, военно-медицинской подготовке.

Механики-водители многоцелевых бронированных тягачей МТЛБ-В продемонстрируют навыки вождения по специально созданному маршруту с естественными и искусственными препятствиями, такими как противотанковый ров, проход в минно-взрывном заграждении, воронки от разорвавшихся снарядов и противотанковые ежи. 

К проведению отборочного этапа конкурса привлечено около 100 военнослужащих разведывательных подразделений и около 30 единиц военной техники.

По итогам отборочного этапа соревнований будут отобраны лучшие разведчики соединений, которые продолжат участие во всеармейском этапе конкурса.

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