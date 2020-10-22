Более 8000 единиц техники переведено на зимний режим эксплуатации в Ленинградской армии ВВС и ПВО

В воинских частях и соединениях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны переведено на зимний период эксплуатации более 8000 единиц военной и специальной техники.

При подготовке техники к зимнему периоду производятся расчет горюче-смазочных материалов, а также других материальных средств относительно количества военной техники, разработка организационных документов, подготовка парков и парковых помещений к переводу техники и работе в зимних условиях, проведение инструкторско-методических занятий с демонстрацией порядка выполнения операций по замене смазок и жидкостей, промывке фильтров, ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также непосредственно выполнение работ по переводу и подведение его итогов.

Инженерно-технический состав проверяет работоспособность всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, проводит осмотр двигателей и топливных баков, осуществляя замену масел и специальных жидкостей.

На данный момент необходимые работы завершены более чем на 80%.

По завершению перевода техники командованием соединений и воинских частей объединения будет проведен смотр ее готовности к эксплуатации в зимних условиях.