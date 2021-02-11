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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти стартовал второй этап конкурса «Отличник войсковой разведки» в общевойсковой армии ЗВО

В Ленобласти стартовал второй этап конкурса «Отличник войсковой разведки» в общевойсковой армии ЗВО

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23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Ленинградской области стартовал второй этап конкурса «Отличник войсковой разведки» в общевойсковой армии ЗВО

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к проведению второго этапа конкурса профессионального мастерства «Отличник войсковой разведки», входящего в программу «АрМИ-21».

В рамках состязаний команды-участники осущесдесантирование в тыл противника,  совершили  5-километровый марш-бросок со стрелковым оружием и амуницией по пересеченной местности, выполнили нормативы по ведению разведки и определению координат объектов неприятеля в обозначенном районе, на время преодолели специальную полосу препятствий.

Кроме того, в ходе соревнований военнослужащие  выполнили упражнения  стрельб из всех видов штатного стрелкового оружия по появляющимся и движущимся целям, нормативы по тактической маскировке, радиационной, химической и биологической защите, военно-медицинской подготовке. 

К проведению второго этапа конкурса привлечено около 100 военнослужащих разведывательных подразделений и около 30 единиц военной техники.

По итогам  соревнований будут отобраны лучшие разведчики соединений, которые продолжат участие в окружном этапе конкурса.

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