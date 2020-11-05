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Питерец.ру » Общество » Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области

Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области

Подразделения радиотехнических войск Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа совершили марш из государственного центра боевой подготовки и боевого применения зенитных ракетных войск (Астраханская область) в пункты постоянной дислокации после участия в конкурсе «Воздушные рубежи-2020».

Передислокация проходила комбинированным способом в несколько этапов. Сначала военнослужащие осуществили переезд, протяженностью более
50 км, по пересеченной местности к месту погрузки военной техники на железнодорожный транспорт. Затем - марш на расстояние свыше 2000 км и передислокация на дежурные позиции в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

В ходе соревнований специалисты ртв выполняли задачи по свертыванию техники, формированию автомобильных колонн, совершению марша в указанный район, отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также преодолению зараженных участков местности.

Команда специалистов радиотехнических войск Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа одержала победу в номинации конкурса на лучший расчет радиолокационной станции «Подлёт».

Всего в конкурсе приняли участие 19 команд от объединений ВВС и ПВО всех военных округов, Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, а также соединений и воинских частей непосредственного подсинения ГК ВКС, всего более 200 военнослужащих.

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