Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области

Подразделения радиотехнических войск Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа совершили марш из государственного центра боевой подготовки и боевого применения зенитных ракетных войск (Астраханская область) в пункты постоянной дислокации после участия в конкурсе «Воздушные рубежи-2020».

Передислокация проходила комбинированным способом в несколько этапов. Сначала военнослужащие осуществили переезд, протяженностью более

50 км, по пересеченной местности к месту погрузки военной техники на железнодорожный транспорт. Затем - марш на расстояние свыше 2000 км и передислокация на дежурные позиции в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

В ходе соревнований специалисты ртв выполняли задачи по свертыванию техники, формированию автомобильных колонн, совершению марша в указанный район, отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также преодолению зараженных участков местности.

Команда специалистов радиотехнических войск Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа одержала победу в номинации конкурса на лучший расчет радиолокационной станции «Подлёт».

Всего в конкурсе приняли участие 19 команд от объединений ВВС и ПВО всех военных округов, Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, а также соединений и воинских частей непосредственного подсинения ГК ВКС, всего более 200 военнослужащих.