Боевая техника общевойсковой армии ЗВО подготовлена к эксплуатации в условиях низких температур в Ленобласти

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершили перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

В ходе проводимых работ военнослужащие выполнили мероприятия сезонного обслуживания более 2,5 тысяч единиц бронетанковой, автомобильной и специальной вооружения техники, проверили работоспособность узлов и агрегатов боевых машин, систем электрооборудования, провели регулировку параметров работы двигателей объектов военной техники.

Кроме того, с военнослужащими были проведены дополнительные занятия по эксплуатации объектов ВВТ в условиях низких температур.

Специалистами соединений был проведен качественный ремонт и подготовка объектов военной инфраструктуры, хранилищ для автомобильной и бронетанковой техники, складов и технических помещений к предстоящей зиме.

В целях наиболее качественного проведения перевода на пунктах технического обслуживания и ремонта в парках воинских частей было оборудовано более 150 постов для проверки состояния техники.

Всего, к выполнению работ по переводу было привлечено более 2 тысяч военнослужащих объединения и около ста единиц специальной техники ремонтно-восстановительных подразделений армии.