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Питерец.ру » Общество » Боевая техника общевойсковой армии ЗВО подготовлена к эксплуатации в условиях низких температур в Ленобласти

Боевая техника общевойсковой армии ЗВО подготовлена к эксплуатации в условиях низких температур в Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Боевая техника общевойсковой армии ЗВО подготовлена к эксплуатации в условиях низких температур в Ленобласти

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной  в Ленинградской области, завершили  перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

В ходе проводимых работ военнослужащие выполнили мероприятия  сезонного обслуживания более 2,5 тысяч единиц бронетанковой, автомобильной и специальной  вооружения техники,  проверили работоспособность узлов и агрегатов боевых машин, систем электрооборудования, провели регулировку параметров работы двигателей объектов военной техники.

Кроме того, с военнослужащими были проведены дополнительные занятия по эксплуатации объектов ВВТ в условиях низких температур.

Специалистами соединений был проведен качественный ремонт и подготовка объектов военной инфраструктуры, хранилищ для автомобильной и бронетанковой техники, складов и технических помещений  к предстоящей зиме. 

В целях наиболее качественного проведения перевода на пунктах технического обслуживания и ремонта в парках воинских частей было оборудовано более 150 постов для проверки состояния техники.

Всего, к выполнению работ по переводу было привлечено более 2 тысяч военнослужащих объединения и около ста единиц специальной техники ремонтно-восстановительных подразделений армии.

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