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Питерец.ру » Общество » Расчеты радиотехнических войск Ленинградской армии ВВС и ПВО заняли первое место на конкурсе «Воздушные рубежи-2020»

Расчеты радиотехнических войск Ленинградской армии ВВС и ПВО заняли первое место на конкурсе «Воздушные рубежи-2020»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Расчеты радиотехнических войск Ленинградской армии ВВС и ПВО заняли первое место на конкурсе «Воздушные рубежи-2020»

В Астраханской области на полигоне «Ашулук» завершился конкурс по полевой выучке специалистов радиотехнических войск «Воздушные рубежи-2020».

В номинации конкурса на лучший расчет радиолокационной станции «Подлёт» победу одержала команда специалистов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В ходе соревнований специалисты РТВ выполнили задачи по свертыванию техники, формированию автомобильных колонн, совершению марша в указанный район, отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также преодолению зараженных участков местности.

Кроме того, участники конкурса выполнили практические стрельбы из штатного оружия, отработали нормативы по его сборке и разборке, метанию гранат на точность.

Всего в конкурсе приняли участие 19 команд от объединений ВВС и ПВО всех военных округов, Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, а также соединений и воинских частей непосредственного подсинения ГК ВКС, всего более 200 военнослужащих.

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