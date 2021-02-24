ента новостей

00:07
Волейбольная «Лениградка» разгромлена клубом «Динамо» (Краснодар)
19:36
Юбилейный 50-й легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин»
19:34
В Ленобласти военные химики ЗВО осваивают новейшие машины химической разведки
19:33
Диалог на равных с руководителем проекта «ДоброДомик» пройдет в «ПРОСТО»
19:31
Около 500 боевых стрельб мотострелковых взводов ЗВО прошли на 26 полигонах
19:30
Успей подать заявку на участие в студенческом акселераторе SberStuden
15:51
В Ленинградской армии ВВС и ПВО прошел день совместной боевой подготовки
11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
11:17
В Петербурге пенсионерка выкинула в окно 150 000 рублей
11:11
В Ленобласти санитар изнасиловал падчерицу
08:59
Кто откладывает деньги?
08:38
Признались в лени
10:12
Не унижай ветеранов
08:53
Откапывают машины
15:27
В Петербурге пенсионер отдал аферистам почти 4,5 миллиона рублей
15:18
В Ленобласти строится современная ветеринарная клиника
15:15
В Петербурге коммунисты поддержали пикетами осужденного испанского рэпера
15:03
В Ленинградской области среди военнослужащих ЗВО стартовал первый этап конкурса «Инженерная формула»
08:22
Куда ехать на праздники?
07:59
Город под Петербургом
23:04
Пангос стал героем концовки победного для «Зенита» матча Евролиги в Белграде
22:52
В СПбГУ представят уникальные материалы Русских Туркестанских экспедиций начала XX века
18:57
Специалисты РХБ защиты Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели лагерный сбор
18:55
В Петербурге стартовали матчи военной футбольной лиги
18:53
5646 заявок петербуржцев выполнили волонтеры акции #МыВместе
11:20
В Ленобласти изнасиловали 76-летнюю пенсионерку
11:14
Наука может быть простой, интересной и познавательной!
11:10
Психоневрологический интернат №7 получил в подарок более 100 книжных изданий
11:08
В Ленобласти подросток изнасиловал 3-летнего мальчика
10:39
В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на мошенничество
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти военные химики ЗВО осваивают новейшие машины химической разведки

В Ленобласти военные химики ЗВО осваивают новейшие машины химической разведки

0
49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Ленобласти военные химики ЗВО осваивают новейшие машины химической разведки

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе специального учения на полигоне совершенствовали навыки в работе на новейших машинах химической разведки РХМ-6.

В ходе занятий  специалисты выполнили задачи по определению заражения на обозначенном местности, наличия опасных последствий для личного состава после применения противником оружия массового поражения, провели специальную обработку личного состава, вооружения и военной техники, обеззараживание участка учебно-тактического поля.

В проведении специального учения задействовано свыше 30 единиц специальной техники войск РХБ защиты и около 100 военнослужащих.

Машины химической разведки РХМ-6 позволяют за 1 мин. обнаружить пары отравляющих и вредных веществ на площади более 10 кв. км. Благодаря встроенному оборудованию все необходимые замеры специалисты производят не покидая машину. В составе РХМ-6 используется аппаратура спутниковой навигации, которая осуществляет всепогодное автоматическое определение координат положения машины на местности, а также выполняет функции сбора информации от приборов разведки, отображения обстановки на карте местности и передачи информации на командные пункты управления.

Все по теме: Ленобласть
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-02-2021, 18:57
Специалисты РХБ защиты Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели лагерный сбор
17-09-2020, 16:22
В Ленобласти химики общевойсковой армии ЗВО ликвидировали последствия условного химического заражения
11-02-2021, 23:37
В Ленобласти стартовал второй этап конкурса «Отличник войсковой разведки» в общевойсковой армии ЗВО
13-01-2021, 11:37
Химики ЗВО В Ленинградской области ликвидировали условное химическое заражение в условиях низких температур
13-11-2020, 19:51
В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ометили профессиональный праздник
15-09-2020, 11:41
В Ленобласти разведчики общевойсковой армии провели успешные учения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
110
Вчера, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
402
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
508
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
437
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
Наверх