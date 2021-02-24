В Ленобласти военные химики ЗВО осваивают новейшие машины химической разведки

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе специального учения на полигоне совершенствовали навыки в работе на новейших машинах химической разведки РХМ-6.

В ходе занятий специалисты выполнили задачи по определению заражения на обозначенном местности, наличия опасных последствий для личного состава после применения противником оружия массового поражения, провели специальную обработку личного состава, вооружения и военной техники, обеззараживание участка учебно-тактического поля.

В проведении специального учения задействовано свыше 30 единиц специальной техники войск РХБ защиты и около 100 военнослужащих.

Машины химической разведки РХМ-6 позволяют за 1 мин. обнаружить пары отравляющих и вредных веществ на площади более 10 кв. км. Благодаря встроенному оборудованию все необходимые замеры специалисты производят не покидая машину. В составе РХМ-6 используется аппаратура спутниковой навигации, которая осуществляет всепогодное автоматическое определение координат положения машины на местности, а также выполняет функции сбора информации от приборов разведки, отображения обстановки на карте местности и передачи информации на командные пункты управления.