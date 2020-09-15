ента новостей

11:49
В Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль кошки породы саванна
11:47
В Петербурге почти 2 миллиона рублей отдал аферистам пожилой петербуржец
11:41
В Ленобласти разведчики общевойсковой армии провели успешные учения
11:39
В Петербурге на спортплощадке пьяный мужчина ранил ножом двух петербуржцев
10:22
Добавили 96,5 рублей
09:32
Вакцина поступила
23:11
Концерт The Hatters
19:37
В Петербурге простились с летчиками, погибшими в годы Великой Отечественной войны
19:35
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее пройдут «Дни Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
19:30
Более 2 тыс. связистов ЗВО задействованы в масштабном учении на западе России
19:29
Общественники приняли участие в церемонии прощания с летчиками, погибшими при обороне Ленинграда
15:56
В Историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка «Память поколений»
15:53
Добровольцы общероссийской акции #МыВместе станут героями фотовыставки
15:50
На вантовом мосту перекроют две полосы движения
10:54
Угнанный в Петербурге Lexus нашли на следующий день под Москвой
10:49
Бориса Пиотровского назначили первым заместителем председателя Комитета по культуре
10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
10:36
В Ленобласти сделали свой выбор
08:26
Дрозденко захватил лидерство
08:04
Что будет в школах
14:05
Лётчики ЗВО доставили избирательную комиссию на острова Финского залива для проведения голосования
12:55
Концерт под открытым небом в Петербурге даст MARKUL
12:51
В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО установили памятник Герою Российской Федерации
12:49
В Ленобласти стартовал Единый день голосования
12:48
В Петербурге задержан работник по изготовлению мебели, подозреваемого в мошенничестве
15:52
Память военного связиста Героя России Игоря Шифрина увековечили в Ленинградской области
12:49
В Ленобласти военные артисты ЗВО поздравили танкистов с профессиональным праздником
08:22
Как взаимодействуют Петербург и Ленобласть
07:54
Вшей стало меньше
23:31
СКА обыграл «Локомотив»: Бурдасов снова забил
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти разведчики общевойсковой армии провели успешные учения

В Ленобласти разведчики общевойсковой армии провели успешные учения

0
45
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Ленинградской области разведчики общевойсковой армии ЗВО на учении уничтожили сеть командных пунктов противника   

Военнослужащие подразделений войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа в ходе тактико-специального учения уничтожили сеть командных пунктов условного неприятеля на полигоне Кирилловский в Ленинградской области. 

В ходе выполняемых мероприятий военнослужащие разведбатальона десантировались в тылу условного врага и совершили пеший 10-ти километровый марш в район предположительного нахождения пунктов управления.

На маршруте продвижения разведчики отработали ряд нормативов по тактико-специальной подготовке, ведению разведки и нанесению на рабочую карту местоположения неприятеля, установке минно-взрывных заграждений, организации засад и оборудованию секретов.

На завершающем этапе учения военнослужащие осуществили поочередный захват командных пунктов с последующим уничтожением методом условного подрыва.

Кроме того, в целях наиболее эффективного ведения разведки и определения вероятного характера действий противника военнослужащими были применены квадрокоптеры, которые осуществляли предварительную разведку захватываемого объекта.   

К проведению тактико-специального учения привлечено более 200 военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады  и около 20 единиц вооружения, военной и специальной техники разведывательных подразделений.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

8-09-2020, 16:12
В Ленобласти проведут учение боевые расчеты зенитных систем С-400 «Триумф» и С-300ПМ2 «Фаворит»
13-09-2020, 12:51
В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО установили памятник Герою Российской Федерации
10-09-2020, 12:48
В Ленобласти успешно прошли учения армейской авиации ЗВО
10-09-2020, 13:02
В Ленобласти инженеры общевойсковой армии ЗВО проведут сплошную очистку старейшего полигона России
Вчера, 19:30
Более 2 тыс. связистов ЗВО задействованы в масштабном учении на западе России
12-09-2020, 12:49
В Ленобласти военные артисты ЗВО поздравили танкистов с профессиональным праздником

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
95
Вчера, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
144
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
139
11-09-2020, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
0
157
10-09-2020, 19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
Наверх