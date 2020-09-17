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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти химики общевойсковой армии ЗВО ликвидировали последствия условного химического заражения

В Ленобласти химики общевойсковой армии ЗВО ликвидировали последствия условного химического заражения

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47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Ленобласти химики общевойсковой армии ЗВО ликвидировали последствия условного химического заражения

На территории полка РХБ защиты общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, состоялись практические занятия по тактико-специальной подготовке, в ходе которых военнослужащие соединения отработали действия по ликвидации последствий условного  применения противником химического оружия.

Поднятые по тревоге подразделения прибыли в указанный район, после чего расчеты химической разведки провели анализ  воздуха и грунта на наличие отравляющих веществ при помощи штатных средств.

Особое внимание при отработке действий было уделено проведению специальной обработки вооружения и военной техники при помощи авторазливочных станций АРС-14, поступивших на вооружение в минувшем году,  возимых дегазационных комплектов и тепловых машин специальной обработки.

Кроме того, в целях маскировки района специальной обработки техники военнослужащими была применена термодымовая аппаратура ТДА-3.

Занятия по тактико-специальной подготовке со специалистами войск РХБ защиты объединения проводятся в рамках лагерных сборов. Помимо учебных задач, военнослужащие полка совершенствовали навыки в ведении наземной и воздушной разведки, действиях при применении противником различных видов ОМП. 

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