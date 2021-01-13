Химики ЗВО В Ленинградской области ликвидировали условное химическое заражение в условиях низких температур

На территории полигона полка РХБ защиты общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в рамках тактико-специального учения военнослужащие соединения отработали действия по ликвидации последствий условного применения противником химического оружия в условиях низких температур.

Поднятые по тревоге подразделения полка прибыли в указанный район, где военнослужащие провели анализ воздуха на наличие отравляющих веществ при помощи штатных средств химической разведки.

Особое внимание при отработке действий было уделено проведению специальной обработки вооружения и военной техники при помощи возимых дегазационных комплектов и тепловых машин специальной обработки в условиях низкой температуры воздуха и снежного покрова, а также скрытному перемещению подразделений по маршруту и противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника.

Военнослужащие соединения в пиковый период пандемии днём и ночью проводили мероприятия по дезинфекции социальных, транспортных, образовательных учреждений, промышленный предприятий, что способствовало безостановочной работе больниц, станций скорой медпомощи, транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.