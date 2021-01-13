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Питерец.ру » Общество » Химики ЗВО В Ленинградской области ликвидировали условное химическое заражение в условиях низких температур

Химики ЗВО В Ленинградской области ликвидировали условное химическое заражение в условиях низких температур

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Химики ЗВО В Ленинградской области ликвидировали условное химическое заражение в условиях низких температур

На территории полигона полка РХБ защиты общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в рамках тактико-специального учения  военнослужащие соединения отработали действия по ликвидации последствий условного  применения противником химического оружия в условиях низких температур.

Поднятые по тревоге подразделения полка прибыли в указанный район, где  военнослужащие провели анализ  воздуха на наличие отравляющих веществ при помощи штатных средств химической разведки.

Особое внимание при отработке действий было уделено проведению специальной обработки вооружения и военной техники при помощи возимых дегазационных комплектов и тепловых машин специальной обработки в условиях низкой температуры воздуха и снежного покрова, а также скрытному перемещению подразделений по маршруту и противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника. 

 Военнослужащие соединения в пиковый период пандемии днём и ночью проводили мероприятия по дезинфекции социальных, транспортных, образовательных учреждений, промышленный предприятий, что способствовало безостановочной работе больниц, станций скорой медпомощи, транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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