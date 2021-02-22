В Ленинградской области среди военнослужащих ЗВО стартовал первый этап конкурса «Инженерная формула»

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к проведению первого этапа конкурса профессионального мастерства «Инженерная формула», входящего в программу АрМИ-2021.

На полигонах объединения пройдут состязания среди инженерно-саперных отделений, которые продемонстрируют навыки в работе на тяжелом механизированном мосту ТММ-3, инженерной машине разграждения ИМР-2, машине для отрывки котлованов МДК-3, путепрокладчиках БАТ-2.

В ходе конкурса военнослужащим предстоит выступить в качестве отряда обеспечения движения (ООД) для беспрепятственного продвижения танковых и мотострелковых подразделений, осуществив инженерную разведку указанного маршрута на наличие взрывоопасных предметов и минно-взрывных заграждений.

Кроме того, программа соревнований включает эстафету, где каждая команда выступит в составе экипажей для выполнения задач инженерного обеспечения. Эстафета проводится поэтапно, постепенно усложняясь количеством выполняемых задач, напрямую связанных с профессиональными качествами соперников.

В проведении конкурса «Инженерная формула» задействовано более 300 военнослужащих объединения и около 50 единиц вооружения и военной техники.

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа ежедневно выполняют мероприятия по разминированию взрывоопасных предметов, обнаруженных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С начала 2021 года, военнослужащими соединения было вывезено и утилизировано более 100 советских и немецких боеприпасов различного калибра.