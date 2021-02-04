ента новостей

11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
11:20
Между Санкт-Петербургом и Минском открывается новый автобусный маршрут
11:17
Поэзия – дело влюблённых! Большой поэтический вечер в честь Дня Всех Влюблённых
11:08
В Ленобласти связисты ЗВО определят лучшие расчеты в ходе конкурса «Уверенный прием»
08:21
Борьбу с коррупцией усилили
07:55
Что с долгосрочной арендой?
00:43
Баскетбольный «Зенит» победил «Нижний Новгород», а Антон Понкрашов стал игроком «Химок»
21:10
Сrowe CRS реализует решение об укреплении судебной практики
15:17
Депутата ЗаКС Ленобласти задержали по делу о мошенничестве
14:54
В Ленобласти мигрант задержан по подозрению в насилии над малолетним ребенком
14:42
В Купчино обнаружили нелегальную «омывайку»
13:59
В Пулково ветеринарный контроль прошли более 25 тысяч животных
13:22
В Петербурге общественники организовали бесплатную стоматологическую помощь для многодетных семей
13:14
160 888 гуманитарных наборов передали волонтеры акции #МыВместе
13:09
Работа ученых СПбГМТУ удостоена премии на Всероссийском конкурсе
12:02
В Петербурге полицейские раскрыли серию преступлений в отношении пенсионеров
11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
10:07
Кофе вместо завтрака
09:14
Навальному дали срок – к чему это приведет?
22:14
В Ленобласти военнослужащие ЗВО приступили к отборочному этапу конкурса «Отличник войсковой разведки»
21:49
Матч с московским «Динамо» стал для СКА вторым в сезоне без заброшенных шайб
20:02
Выставка «Поколение»
19:09
Студенты Петербурга будут создавать передовые устройства передачи и обработки больших объемов данных
16:20
Выставка «Планетарныетуманности»
15:39
Выставка «Дворы и каналы»
15:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве женщины
14:46
В Ленобласти стартует первый этап Кубка мира по бахам «Россия Северный лес»
14:08
Россельхознадзор предотвратил ввоз около 25 тонн небезопасного вьетнамского риса
14:01
Концерт в Большом зале филармонии
12:53
В Ленобласти кавказец в течении пяти лет насиловал дочь сожительницы
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти связисты ЗВО определят лучшие расчеты в ходе конкурса «Уверенный прием»

В Ленобласти связисты ЗВО определят лучшие расчеты в ходе конкурса «Уверенный прием»

0
24
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Ленобласти связисты ЗВО определят лучшие расчеты в ходе  конкурса «Уверенный прием»

В соединениях и воинских частях связи общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, начался первый этап конкурса «Уверенный прием», входящий в программу Армейских международных игр АрМИ-2021.

В рамках соревнований военнослужащие отработали практические вопросы развертывания, подготовки к работе и ведения радиообмена на современной цифровых радиорелейных станциях и командно-штабных машинах, противодействия радиоэлектронному подавлению со стороны условного противника.

Кроме того, в полевых условиях связисты на скорость проложили проводные линии связи, развернули защищенные каналы связи для приема и передачи больших объемов данных  в автоматическом режиме.

В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

В ходе первого этапа состязаний профессионального мастерства  будут отобраны лучшие экипажи, которые представят свои соединения на всеармейском этапе конкурса.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-11-2020, 19:22
Связисты Ленинградской армии ЗВО организовали тропосферную связь в ходе тренировки
20-09-2020, 12:06
В Ленобласти военные провели учения с участием беспилотных аппаратов
13-01-2021, 11:36
Подразделения войск связи ЗВО подняты по тревоге на западе России
17-09-2020, 16:22
В Ленобласти химики общевойсковой армии ЗВО ликвидировали последствия условного химического заражения
2-02-2021, 22:14
В Ленобласти военнослужащие ЗВО приступили к отборочному этапу конкурса «Отличник войсковой разведки»
15-09-2020, 14:40
В Ленобласти зенитчики ЗВО успешно перехватили более 200 воздушных объектов условного противника

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
81
Вчера, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
234
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
0
594
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
Наверх