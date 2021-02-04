В Ленобласти связисты ЗВО определят лучшие расчеты в ходе  конкурса «Уверенный прием»

В соединениях и воинских частях связи общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, начался первый этап конкурса «Уверенный прием», входящий в программу Армейских международных игр АрМИ-2021.

В рамках соревнований военнослужащие отработали практические вопросы развертывания, подготовки к работе и ведения радиообмена на современной цифровых радиорелейных станциях и командно-штабных машинах, противодействия радиоэлектронному подавлению со стороны условного противника.

Кроме того, в полевых условиях связисты на скорость проложили проводные линии связи, развернули защищенные каналы связи для приема и передачи больших объемов данных в автоматическом режиме.

В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

В ходе первого этапа состязаний профессионального мастерства будут отобраны лучшие экипажи, которые представят свои соединения на всеармейском этапе конкурса.