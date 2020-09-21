В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к проведению контрольных занятий

Более 5 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к проведению недели контрольных занятий по предметам боевой подготовки.

В ходе занятий военнослужащие сдадут нормативы по основным предметам боевой подготовки: огневой, тактической, специальной, физической, радиационной, химической и биологической защите, а также выполнят упражнения по вождению гусеничной и колесной техники в различное время суток.

Специалисты общевойсковых подразделений продемонстрируют навыки в стрельбе из штатного вооружения танков, боевых машин пехоты, бронетранспортёров и легкобронированных тягачей в составе экипажей, сдадут обязательные нормы физической подготовки на силу, быстроту и выносливость.

Кроме того, в рамках проверки будет оценена степень освоения военнослужащими новых образцов вооружения и техники, поступивших в объединение в минувшем году.

Особое внимание в ходе занятий будет уделено проверке индивидуальных навыков военнослужащих и слаженности их действий в составе подразделений.

К контрольным занятиям привлечено более 5 тысяч военнослужащих общевойсковых, артиллерийских, разведывательных подразделений объединения и около 200 единиц вооружения и военной техники.