В Ленобласти танкисты ЗВО приступили ко второму этапу конкурса «Танковый биатлон»

Танкисты отдельной Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили ко второму этапу конкурса профессионального мастерства «Танковый биатлон», входящего в программу армейских игр «АрМИ-21».

В ходе испытаний танковые экипажи преодолели скоростной участок маршрута, огнем из штатного вооружения танка Т-72Б3 поразили мишени, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника, расположенные на расстоянии от 500 до 1800 метров. Наводчики-операторы продемонстрировали навыки ведения огня из 125-мм танковых орудий и 7,62-мм пулеметов ПКТ как с ходу, так и с коротких установок.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по загрузке боекомплекта, посадке в танк, производству первого выстрела по обнаруженной цели, решению огневых задач, разборке и сборке танкового пулемета ПКТ.

По итогам второго этапа конкурса будут отобраны лучшие экипажи, которые представят объединение на окружном этапе соревнований.

В 2016 году экипаж Красносельской мотострелковой бригады армии под командованием старшего лейтенанта Артема Кириллова занял первое место на Чемпионате мира по «Танковому биатлону». Сегодня чемпионы продолжают ежедневно обучать военнослужащих профессиональному мастерству, передавая опыт, полученный в ходе соревнований.