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Питерец.ру » Общество » Экипажи транспортной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили бомбометание на полигоне

Экипажи транспортной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили бомбометание на полигоне

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Экипажи транспортной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили бомбометание на полигоне

В Санкт-Петербурге военнослужащие отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приняли участите в лётно-тактическом учении с применением авиационных средств поражения (АСП).

В ходе учения экипажи транспортных самолетов АН-12 и Ан-26 отработали выполнение полёта по заданному маршруту днем и в ночное время на средних и малых высотах, выполнили задачи по перевозке личного состава, вооружения и материальных средств на оперативные аэродромы.

Многоцелевые вертолёты Ми-8 различных модификаций отработали применение авиационных средств поражения на авиационном полигоне в Ленинградской области. В качестве АСП применялись учебные авиабомбы П50-Т.

В учении приняло участие свыше 10 экипажей транспортной авиации объединения, более 70 специалистов инженерно-технического состава, выполнено 3 летные смены.

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