Выступить в защиту жителей поселка Понтонный намерен Михаил Романов

Правовую помощь жителям поселка Понтонный намерен оказать Михаил Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия». Фанерный комбинат «СВЕЗА Усть-Ижора» требует возбудить уголовные дела по факту клеветы в социальных сетях против жителей поселка, которые сообщали в интернете об удушливом запахе гари, выбросах сажи и пепла на Понтонный, не прекращавшихся в течение нескольких недель. Источником загрязнений стала новая мини-ТЭЦ на территории НАО, где проводились испытания котельного оборудования.

В пресс-службе компании «СВЕЗА Усть-Ижора» уверяют, что жители распространяли порочащую честь и достоинство компании ложную информацию. Также отмечалось, что в результате информационной агрессии состоялись внеплановые проверки надзорных ведомств, но сведения о якобы допущенных нарушениях природоохранного законодательства не подтвердились.

Парламентарий располагает информацией, что о наличии в работе комбината нарушений действующего экологического законодательства есть необходимые заключения. Михаил Романов не раз обращался с запросами в профильные ведомства с просьбой проверить работу комбината. В результате на предприятии было обнаружено несоблюдение различных экологических норм. Депутат подчеркнул: руководству комбината следует направить усилия на устранение выявленных нарушений, а не на уголовное преследование.