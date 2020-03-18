Михаил Романов проинспектировал проблемные объекты поселка Усть-Ижора

Проблемные объекты поселка Усть-Ижора Колпинского района Санкт-Петербурга осмотрел депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия». Михаил Валентинович Романов. Мероприятие было организовано с участием жителей и главы муниципального образования Поселок Усть-Ижора Елены Костровой в рамках подготовки к празднованию 9 мая 2020 года 75-летия Великой Победы над фашизмом.

Прежде всего парламентарий осмотрел связанные с обороной Ленинграда во время Великой Отечественной войны местные памятники и мемориалы – воинский мемориал героев, погибших в Великую Отечественную войну, на Усть-Ижорском кладбище у храма Святого Равноапостольного Великого князя Владимира и монумент на воинском кладбище рядом с храмом Святого благоверного великого князя Александра Невского.

Участники осмотрели монументы и возложили цветы, обсудили необходимые для восстановления памятников и благоустройства территории меры. Михаил Романов заметил, что практически все мемориалы нуждаются в реставрации. Он заявил, что обратит внимание городских властей на необходимость особого ухода за воинскими памятниками и необходимости приведения их в порядок. Парламентарий подчеркнул: важно, чтобы имя каждого героя было увековечено надлежащим образом.