Михаил Романов заверил: на территории Колпинского района не планируется строительство мусоросжигательного завода

Земли Колпинского района в Санкт-Петербурге должны быть исключены из Территориальной схемы по обращению с отходами, опубликованной в конце декабря 2019 года на сайте Смольного. Об этом заявил депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Согласно документу, для строительства мусоросжигательных заводов определены четыре земельных участка в поселке Левашово Выборгского района и на границе Петергофа и Ломоносова, а также в поселках Саперный и Петро-Славянка Колпинского района.

Парламентарий заверил жителей Колпинского района, которые немедленно направили ему ряд встревоженных обращений и провели несколько митингов, что держит ситуацию на личном контроле, добиваясь исключения земель Колпинского района из резерва территорий Санкт-Петербурга для строительства мусоросжигающих предприятий. На сегодняшний день, по словам Михаила Романова, на территории Колпинского района Правительство Санкт-Петербурга не планирует строительство завода для сжигания мусора. Эту информацию подтвердил губернатор Александр Беглов. Также депутат заявил, что по ключевым вопросам развития территории исполнительная власть должна учитывать мнение жителей, и любые решения могут приниматься только после проведения публичных слушаний.