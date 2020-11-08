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Питерец.ру » Общество » Михаил Романов помог жителям поселка Понтонный прекратить выбросы сажи и пепла фанерного комбината

Михаил Романов помог жителям поселка Понтонный прекратить выбросы сажи и пепла фанерного комбината

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Михаил Романов помог жителям поселка Понтонный прекратить выбросы сажи и пепла фанерного комбината

Жителей поселка Понтонный теперь не будут тревожить выбросы сажи и пепла котельной фанерного комбината комбинате НАО «СВЕЗА Усть-Ижора». Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов сумел добиться исправления ситуации. Именно этому вопросу было посвящено организованное им в поселке Понтонный Колпинского района Санкт-Петербурга выездное совещание, в котором приняли участие жители поселка, представители властей и надзорных органов.
Напомним, жители Понтонного обратились к парламентарию с жалобами на осуществляемые комбинатом выбросы сажи и пепла. Михаил Романов направил обращения с требованием о проверке соблюдения предприятием норм действующего законодательства Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. На совещании руководители комбината сообщили, что пуско-наладочные работы на новой мини-ТЭЦ, из-за которых воздух загрязнялся пеплом и сажей, завершены, ТЭЦ оборудована современной системой фильтрации, поэтому выбросов больше не будет.
Михаил Романов отметил, что продолжит держать ситуацию на личном контроле, подчеркнув: вскрылись и другие проблемные вопросы поселка, которые нужно оперативно решать. Для выработки алгоритма действий будет составлена «дорожная карта».

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