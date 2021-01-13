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Питерец.ру » Общество » Подразделения войск связи ЗВО подняты по тревоге на западе России

Подразделения войск связи ЗВО подняты по тревоге на западе России

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61
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Подразделения войск связи ЗВО подняты по тревоге на западе России

В Ленинградской области более 600 военнослужащих подразделений  Краснознаменной бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа подняты по тревоге в рамках проведения тактико-специальных учений.

Подразделения бригады совершили 100-километровый марш комбинированным способом на штатной технике. Прибыв в назначенный  район, военнослужащие оборудовали площадки для развертывания автоматизированных пунктов управления АПЕ-5,  развернули штатные средства связи, объединив их в единую радиосеть при помощи мобильного комплекса связи «Редут».

В ходе специального учения  связисты будут совершенствовать профессиональные навыки в получении и передаче цифровых данных, осуществлении их  маскировки,  а обучатся ведению обмена данными в условиях ведения радиоэлектронного подавления.

Кроме того, действия военнослужащих будут осложнены работой диверсионно-разведывательных групп, ведением противником разведки с воздуха при помощи БЛА, а также суровыми погодными условиями и низкой температурой воздуха.

Особенностью комплекса Редут-2УС является его мобильность, способность использовать различные виды связи, создавать в кратчайшие сроки единую локальную сеть, что позволяет значительно сократить время на выполнение поставленных задач.

Комплексы связи АПЕ-5 дополнительно включают в себя спутниковую систему навигации ГЛОНАСС, устройство обработки картографической информации, вмонтированные сервера, устройства видеоконференцсвязи и дополнительными электрогенераторами. 

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