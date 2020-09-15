В Ленобласти зенитчики ЗВО успешно перехватили более 200 воздушных объектов условного противника

В ходе тренировки по разведке и уничтожению целей в воздушном пространстве, военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, перехватили более 200 объектов условного противника в воздушном пространстве.

Тренировка проводилась в составе дежурных смен по противовоздушной обороне объединения. Военнослужащие совершенствовали навыки в сопровождении воздушных целей до начала района ответственности и уничтожении их методом электронного пуска.

Кроме того, зенитчики получили практику в разведке и сопровождении воздушных целей в условиях ведения противником активного радиоэлектронного подавления.

К проведению тренировки было привлечено более ста военнослужащий зенитного ракетного соединения армии и около 20 единиц вооружения и военной техники.