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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти зенитчики ЗВО успешно перехватили более 200 воздушных объектов условного противника

В Ленобласти зенитчики ЗВО успешно перехватили более 200 воздушных объектов условного противника

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Опубликовал: Вадик Котов
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Зенитчики ЗВО в ходе комплексной  тренировки перехватили более 200 воздушных объектов условного противника в Ленинградской области

В ходе тренировки по разведке и уничтожению целей в воздушном пространстве, военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, перехватили более 200 объектов условного противника в воздушном пространстве.

Тренировка проводилась в составе дежурных смен по противовоздушной обороне объединения. Военнослужащие совершенствовали навыки в сопровождении воздушных целей до начала района ответственности и уничтожении их методом электронного пуска.

Кроме того, зенитчики получили практику в разведке и сопровождении воздушных целей в условиях ведения противником активного радиоэлектронного подавления.

К проведению тренировки было привлечено более ста военнослужащий зенитного ракетного соединения армии и около 20 единиц вооружения и военной техники.

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