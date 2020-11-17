Связисты Ленинградской армии ЗВО организовали тропосферную связь в ходе тренировки

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа завершились учебно-методические занятия со специалистами радиорелейной и тропосферной связи.

В ходе занятий военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию и эксплуатации радиорелейных многоканальных станций Р-415, Р-409, цифровых станций Р-419Л1, а также тропосферных станций Р-412АМ.

При проведении сбора особое внимание было уделено выполнению действий по настройке радиостанций и аппаратных связи, и отработке учебных задач по установлению устойчивой защищённой связи между абонентами.

Проведение учебно-методических занятий направлено на повышение уровня профессиональной подготовки, теоретических знаний и практических навыков по эксплуатации современной аппаратуры радиорелейной и тропосферной связи.

Мероприятие прошло под руководством начальника отдела – заместителя начальника штаба объединения по связи, радиотехническому обеспечению и автоматизированных систем управления.