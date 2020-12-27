Губернатор Санкт-Петербурга поддержал инициативу Михаила Романова об объявлении 31 декабря выходным днем

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов распорядился сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем. Это касается работников бюджетных учреждений. Того же графика рекомендовано придерживаться и руководителям коммерческих организаций и предприятий. Рабочий день перенесен на 26 декабря 2020 года. Тем самым Губернатор Северной столицы поддержал инициативу депутата Государственной Думы ФС РФ, Заместителя председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту, члена фракции «Единая Россия» Михаила Валентиновича Романова об объявлении нерабочим днем 31 декабря 2020 года с которой он обращался ранее 14 декабря.

В своем обращении к Губернатору Санкт-Петербурга ранее парламентарий отметил, что 31 декабря считать рабочим днем можно лишь формально. В действительности в этот день не работают или функционируют неполный рабочий день большинство организаций. Более того, отметил Михаил Романов, в условиях распространения коронавируса выходной день 31 декабря просто необходим, когда люди лишены многих удовольствий и развлечений. Депутат подчеркнул: пусть хотя бы долгожданный семейный новогодний праздник будет отмечен как следует, не наспех и не второпях, а с долгими приготовлениями и приятными хлопотами.