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Питерец.ру » Общество » Волонтеры акции #МыВместе поздравили блокадников

Волонтеры акции #МыВместе поздравили блокадников

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Волонтеры акции #МыВместе поздравляли защитников и жителей блокадного Ленинграда

26 – 27 января 2021 года региональный штаб волонтеров акции #МыВместе поздравлял защитников и жителей блокадного Ленинграда с 77-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Добровольцы с подарками и словами благодарности приходили к тем, кто однажды совершил невероятный подвиг. К людям, которые ценой огромных потерь подарили жизнь одному из самых прекрасных городов мира.

Совместно с благотворительным фондом продовольствия «Русь» 73 волонтера вручили 1 085 подарочных продуктовых наборов, подарили цветы, а также ленточки Ленинградской Победы, непокоренным ленинградцам. В ответ добровольцы получили самые искренние улыбки и напутствующие мудрые слова.

«Теперь ваша очередь, молодое поколение, продвигать наши дела. Берегите себя и чтите историю», - говорит жительница блокадного Ленинграда София Ивановна.
Источник: Комитет по молодежной политике
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