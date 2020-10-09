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Питерец.ру » Общество » Волонтеры акции #МыВместе приступят к работе во временном госпитале в «Ленэкспо»

Волонтеры акции #МыВместе приступят к работе во временном госпитале в «Ленэкспо»

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Опубликовал: Вадик Котов
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12 октября волонтеры акции #МыВместе приступят к работе во временном госпитале в «Ленэкспо».

12 октября волонтеры акции #МыВместе приступят к работе во временном госпитале в «Ленэкспо».

Некоторые добровольцы имеют медицинское образование, поэтому в их задачи будет входить оказание помощи младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказанию психологической помощи и поддержке пожилых людей, организации их досуга.

Молодые люди будут работать в две смены – по 5 человек в смену (каждая смена 6 часов).

Все добровольцы проходят инструктаж и обучение по взаимодействию с пожилыми людьми и по работе в сложившихся условиях.

Также волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными костюмами, рассчитанными на 12 часов.

Добровольцы прошли аккредитацию в региональном Штабе волонтеров акции #МыВместе. Они прошли дополнительный инструктаж и обучение по взаимодействию с пожилыми людьми, а также по работе в условиях распространения коронавирусной инфекции, обеспечены СИЗ.

Присоединиться к команде волонтеров могут петербуржцы от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.

С 5 октября на сайте зарегистрировались 306 петербургских волонтеров, поступила 101 заявка, из них выполнены 40. Напомним, петербуржцам, кому необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Источник: #МыВместе
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