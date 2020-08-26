Награждение лучших волонтеров и партнеров акции #МыВместе

29 августа в 15.00 на крыше технопарка «Ленполиграфмаш» (пр. Медиков, 3, корп. 5) состоится торжественная церемония награждения лучших волонтеров и самых активных партнеров Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Добровольцы помогали пожилым и маломобильным гражданам в доставке продуктов питания и лекарств во время самоизоляции.

35 волонтеров и представителей бизнеса получат памятные медали Президента Российской Федерации, 8 добровольцев и представителей бизнеса – благодарственные письма от Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«В условиях ограничительных мер, мы, к сожалению, не можем собрать всех волонтеров вместе, чтобы провести большое благодарственное мероприятие и сказать сердечное «Спасибо» каждому за тот колоссальный труд, который был проделан за 4 месяца акции. Но мы помним о всех наших добровольцах и уже готовим новые форматы встреч, чтобы также вручить награды и снова увидеть улыбающиеся лица каждого. Кто-то из ребят говорит, что помогал от души, не за благодарности, но мы считаем, что любой труд должен быть отмечен и вознагражден», – говорит руководитель регионального Штаба волонтеров акции #МыВместе Борисов Георгий Дмитриевич.

За время проведения акции к региональному Штабу волонтеров присоединилось 4 425 волонтера, а также более 20 партнеров. Заявку на помощь Штаб получил от 22 714 пожилых заявителей, а при участии партнерских организаций бесплатная гуманитарная помощь была оказана 210 613 нуждающимся гражданам. За 4 месяца работы в Штаб волонтеров поступило 16 542 обращения на горячую линию по различным вопросам.

Партнерами церемонии награждения станут благотворительный фонд продовольствия «Русь», а также молодежное пространство «Просто».