Более 1000 термометрий провели волонтеры-медики в больницах, помогая врачам

Волонтеры-медики совместно с общественной организацией «Молодежь Петербурга» запустили в городских поликлиниках проект #ПомогиВрачу.

42 волонтера-медика помогают сегодня в 14 поликлиниках Петербурга. За сутки они позвонили 386 пациентам с подтвержденным диагнозом covid-19, находящимся дома на самоизоляции, узнавая о состоянии здоровья и малейших его изменениях. Проверили температуру на входе в поликлиники 1108 людям.

Волонтерят ребята посменно. Дневная смена длится с 15:00 до 18:00, вечерняя с 18:00 до 21:00.

В рамках акции #МыВместе добровольцы регионального штаба совместно с благотворительным фондом продовольствия «Фонд продовольствия «Русь» оказывают помощь пожилым, одиноким людям и многодетным нуждающимся семьям в доставке бесплатных наборов гуманитарной помощи.

Набор состоит из продуктов первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).С октября благополучателями продуктовых наборов стали 149 682 петербуржца.

С октября в Санкт-Петербурге возобновил работу Штаб волонтеров акции #мывместе, который оказывает помощь людям, находящимся на вынужденной самоизоляции дома и маломобильным гражданам - тем, кто не имеет возможности выйти на улицу. Штаб открыт на базе Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга.

Телефон для подачи заявок: 8-800-200-34-11.

Телефон по вопросам оказания волонтерской помощи: 245-32-20.

Стать волонтером может каждый житель нашего города в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Для этого необходимо заполнить форму на федеральном сайте мывместе2020.рф, пройти онлайн обучение и аккредитоваться в Штабе. Там выдадут необходимые сизы. С 5 октября в Штабе волонтеров зарегистрировался 1184 петербургских волонтера. С октября поступило 4775 заявки от пожилых и маломобильных горожан. Волонтеры выполнили 4560 заявок.

Волонтеры не придут, если не была оставлена заявка по номеру: 8-800-200-34-11 и предварительно связываются по телефону с заявителем, уточняя список продуктов, лекарств и удобное время доставки. При наличии сомнений номер бейджа и имя волонтера можно проверить по телефону: 245-32-20.

В ноябре в Санкт-Петербурге стартовал проект #ПодвезиВрача, созданный совместно общественной организацией автомобилистов «СПБ.АВТО» и общественной организацией «Чистые Игры». Автоволонтёры на личном автотранспорте подвозят врачей на вызовы к больным. Быстрая транспортная помощь сегодня крайне необходима. Ведь от того, как быстро врач доедет до больного, поставит ему диагноз и назначит лечение, нередко зависит жизнь человека.

На сегодня 183 добровольца стали участниками этой акции. Они вместе с медиками помогли получить своевременную медицинскую помощь больным по 7270 адресам.

Те, кто хочет присоединиться к автоволонтерам, могут позвонить организаторам проекта по тел.: +7 (921) 905-0994.