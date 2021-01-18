Волонтеры передали нуждающимся 131 829 продуктовых наборов

В рамках акции #МыВместе добровольцы регионального штаба совместно с благотворительным фондом продовольствия «Фонд продовольствия «Русь» оказывают помощь пожилым, одиноким людям и многодетным нуждающимся семьям в доставке бесплатных наборов гуманитарной помощи.

Набор состоит из продуктов первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).

С октября благополучателями продуктовых наборов стали 131 829 петербуржцев.

С октября в Санкт-Петербурге возобновил работу Штаб волонтеров акции #мывместе, который оказывает помощь людям, находящимся на вынужденной самоизоляции дома и маломобильным гражданам - тем, кто не имеет возможности выйти на улицу. Штаб открыт на базе Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга.

Телефон для подачи заявок: 8-800-200-34-11.

Телефон по вопросам оказания волонтерской помощи: 245-32-20.

Стать волонтером может каждый житель нашего города в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Для этого необходимо заполнить форму на федеральном сайте мывместе2020.рф, пройти онлайн обучение и аккредитоваться в Штабе. Там выдадут необходимые сизы. С 5 октября в Штабе волонтеров зарегистрировались 1172 петербургских волонтера.

С октября поступило 4376 заявок от пожилых и маломобильных горожан. Волонтеры выполнили 4195 заявок.

Волонтеры не придут, если не была оставлена заявка по номеру: 8-800-200-34-11 и предварительно связываются по телефону с заявителем, уточняя список продуктов, лекарств и удобное время доставки. При наличии сомнений номер бейджа и имя волонтера можно проверить по телефону: 245-32-20.

В ноябре в Санкт-Петербурге стартовал проект #ПодвезиВрача, созданный совместно общественной организацией автомобилистов «СПБ.АВТО» и общественной организацией «Чистые Игры». Автоволонтёры на личном автотранспорте подвозят врачей на вызовы к больным. Быстрая транспортная помощь сегодня крайне необходима. Ведь от того, как быстро врач доедет до больного, поставит ему диагноз и назначит лечение, нередко зависит жизнь человека.

На сегодня 181 доброволец стал участником этой акции. Они вместе с медиками помогли получить своевременную медицинскую помощь больным по 7075 адресам.

Те, кто хочет присоединиться к автоволонтерам, могут позвонить организаторам проекта по тел.: +7 (921) 905-0994.

Волонтеры-медики совместно с общественной организацией «Молодежь Петербурга» запустили в городских поликлиниках проект #ПомогиВрачу.

За сутки 2 волонтера-медика помогли в 1 поликлинике Петербурга. За сутки они проверили температуру на входе в поликлиники 150 людям.

Помогли 55 пациентам. Волонтерят ребята посменно. Дневная смена длится с 15:00 до 18:00, вечерняя с 18:00 до 21:00.