ента новостей

14:48
Профилактика пожаров в многоквартирных домах!
14:21
Первым заместителем "молодежного" Комитета назначена Ксения Посылаева
14:19
В Петербурге аферисты продавали пенсионерам БАДы вместо лекарств
14:15
Выставка «Чжуан Хунъи. Соцветие»
14:07
В Санкт-Петербурге началась вакцинация от коронавируса в Военной академии связи
14:06
Волонтеры передали нуждающимся 131 829 продуктовых наборов
13:50
В Петербурге пациент с ВИЧ сбежал из больницы
13:45
В Пеетрбурге полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в ходе дорожного конфликта
11:32
В Петербурге жители Тверской области стреляли из автомата
10:20
Всеобщая вакцинация началась
10:02
К чему приведет история с Навальным?
01:31
СКА трижды пропустил в Москве от ЦСКА, а забил только раз
09:03
Помощь для отцов
08:40
На лед нельзя
15:48
Фотопроект «Праздник для всех»
13:50
В Петербурге подросток выпал с 16-го этажа
12:47
В Петербурге оценят новые театральные формы работы с молодежью
12:44
В Петербурге в клубе "Мачты" выступит Арина Фауль
12:40
Центр содействия семейному воспитанию №15 Фрунзенского района посетил Михаил Романов
09:16
Смешанный формат
09:09
Госпитализация без теста на COVID-19
20:01
Баскетбольный «Зенит» обидно проиграл «Баварии» с разницей в 2 очка
12:49
Выставка петербургского фотографа Марии Никитиной - «Пластмасса»
12:33
Выставка художника Максима Моргунова - «Горизонты»
12:28
Михаил Романов поздравил жителей Санкт-Петербурга с наступившим Новым Годом
12:25
В Петербурге задержали молодых людей похитивших деньги у пенсионерки
12:14
В Купчино задержаны участники конфликта со стрельбой
10:17
Ожидается похолодание
09:19
Насколько недооценен рубль?
21:35
В преддверии сильных морозов проведена проверка ремонтных бригад ЗВО
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Волонтеры передали нуждающимся 131 829 продуктовых наборов

Волонтеры передали нуждающимся 131 829 продуктовых наборов

0
41
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
С октября благополучателями продуктовых наборов стали 131 829 петербуржцев

В рамках акции #МыВместе добровольцы регионального штаба совместно с благотворительным фондом продовольствия «Фонд продовольствия «Русь» оказывают помощь пожилым, одиноким людям и многодетным нуждающимся семьям в доставке бесплатных наборов гуманитарной помощи.

Набор состоит из продуктов первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).

С октября благополучателями продуктовых наборов стали 131 829 петербуржцев.

С октября в Санкт-Петербурге возобновил работу Штаб волонтеров акции #мывместе, который оказывает помощь людям, находящимся на вынужденной самоизоляции дома и маломобильным гражданам - тем, кто не имеет возможности выйти на улицу. Штаб открыт на базе Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга.

Телефон для подачи заявок: 8-800-200-34-11.

Телефон по вопросам оказания волонтерской помощи: 245-32-20.

Стать волонтером может каждый житель нашего города в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Для этого необходимо заполнить форму на федеральном сайте мывместе2020.рф, пройти онлайн обучение и аккредитоваться в Штабе. Там выдадут необходимые сизы. С 5 октября в Штабе волонтеров зарегистрировались 1172 петербургских волонтера.

С октября поступило 4376 заявок от пожилых и маломобильных горожан. Волонтеры выполнили 4195 заявок.

Волонтеры не придут, если не была оставлена заявка по номеру: 8-800-200-34-11 и предварительно связываются по телефону с заявителем, уточняя список продуктов, лекарств и удобное время доставки. При наличии сомнений номер бейджа и имя волонтера можно проверить по телефону: 245-32-20.

В ноябре в Санкт-Петербурге стартовал проект #ПодвезиВрача, созданный совместно общественной организацией автомобилистов «СПБ.АВТО» и общественной организацией «Чистые Игры». Автоволонтёры на личном автотранспорте подвозят врачей на вызовы к больным. Быстрая транспортная помощь сегодня крайне необходима. Ведь от того, как быстро врач доедет до больного, поставит ему диагноз и назначит лечение, нередко зависит жизнь человека.

На сегодня 181 доброволец стал участником этой акции. Они вместе с медиками помогли получить своевременную медицинскую помощь больным по 7075 адресам.

Те, кто хочет присоединиться к автоволонтерам, могут позвонить организаторам проекта по тел.: +7 (921) 905-0994.

Волонтеры-медики совместно с общественной организацией «Молодежь Петербурга» запустили в городских поликлиниках проект #ПомогиВрачу.

За сутки 2 волонтера-медика помогли в 1 поликлинике Петербурга. За сутки они проверили температуру на входе в поликлиники 150 людям. 

Помогли 55 пациентам. Волонтерят ребята посменно. Дневная смена длится с 15:00 до 18:00, вечерняя с 18:00 до 21:00.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-12-2020, 11:44
Автоволонтеры помогают врачам в Петербурге
26-08-2020, 13:59
Награждение лучших волонтеров и партнеров акции #МыВместе
29-04-2020, 22:23
5000 георгиевских лет раздадут волонтеры пожилым и маломобильным петербуржцам
30-03-2020, 16:25
Открытие городской горячей линии справочной службы Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с коронавирусом
16-09-2020, 17:44
В Петербурге открылась фотовыставка, героями которой стали добровольцы акции #МыВместе
15-09-2020, 19:55
Заместитель председателя «молодежного» Комитета откроет фотовыставку

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
217
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
0
1 462
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
1 493
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
2 322
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
Наверх