Михаил Романов провел личный прием граждан по вопросам ЖКХ

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Санкт-Петербурга, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов провел дистанционный тематический прием граждан по вопросам, касающимся системы ЖКХ. Ранее жители Санкт-Петербурга обратились в Региональную общественную приемную Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева за помощью. Основные жалобы поступали на деятельность и недобросовестное отношение к обязанностям управляющих компаний и нарушения при начислении квартплаты.

Общаясь с заявителями, Михаил Романов отметил: все ступени власти проявляют повышенное внимание к системе ЖКХ города. Для решения жилищных проблем ведется системная и интенсивная работа как на региональном, так и на федеральном уровнях. Парламентарий рассказал, что к нему регулярно обращаются жители Петербурга с вопросами по расселению коммунальных квартир, реновации «хрущевок», готовности города к зиме, финансированию программы «Молодежи – доступное жилье» и многим другим. По словам парламентария, удается решать многие проблемы при взаимодействии с профильными ведомствами Правительства Санкт-Петербурга, городской Жилищной инспекцией и соответствующими районными администрациями.

Михаил Романов также напомнил: для оценки работы управляющих компаний руководство Жилищного комитета города в регулярном режиме проводит инспекционные проверки их деятельности.