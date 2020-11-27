В Ленобласти медики ЗВО спасали из-под огня «противника» условно раненых сослуживцев

На территории полигона Кирилловский состоялся заключительный этап учебно-методических сборов с санитарными инструкторами общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной Ленинградской области.

В рамках практического этапа сборов военнослужащие совершенствовали навыки в оказании доврачебной медицинской помощи условно раненым сослуживцам в условиях ведения противником огня и применения химического оружия.

В целях повышения сложности выполнения нормативов, на полигоне действовали подготовленные команды военнослужащих, которые осуществляли подрыв средств имитации и стрельбу холостыми патронами в соответствии с указанным заданием.

Кроме того, специалисты выполнили нормативы по военно-медицинской подготовке в индивидуальном и командном первенстве, включающие в себя наложение кровоостанавливающих жгутов, шин, перетаскивание раненых, эвакуацию пострадавших из условно подбитой техники.

В сборах санитарных инструкторов объединения задействовано более ста военнослужащих и около 10 единиц военной техники. По завершении сборов все инструктора убудут к месту прохождения службы для выполнения учебно-боевых задач в составе подразделений.