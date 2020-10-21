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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти военнослужащие подразделения спецназа ЗВО ознакомят юнармейцев региона с новейшими образцами вооружения

В Ленобласти военнослужащие подразделения спецназа ЗВО ознакомят юнармейцев региона с новейшими образцами вооружения

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗВО
В Ленобласти военнослужащие подразделения спецназа ЗВО ознакомят юнармейцев региона с новейшими образцами вооружения

В Ленинградской области военнослужащие роты специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа на полигоне Кирилловский ознакомят юнармейцами региона с новейшими образцами вооружения.

Под руководством опытных наставников юнармейцы освоят навыки передвижения по «полю боя», разведки и наблюдения за обнаруженными целями, им будет продемонстрировано ведения огня по появляющимся и движущимся целям, расположенным на дальностях от 100 до 400 м.

Кроме того, юнармейцы получат практику в разборке и сборке автоматов АК-12, ознакомятся с их устройством и конструкционными превосходствами, получат знания основ и правил ведения огня из стрелкового оружия.

В юнармейских сборах принимают участие более 50 воспитанников движения и около 20 военнослужащих подразделений спецназа.

Автомат Калашникова АК-12 был разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного оснащения военнослужащих. Новое оружие обладает улучшенными эргономическими показателями, а также имеет повышенный запас живучести ствола и большую кучность стрельбы. 

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