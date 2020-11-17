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Питерец.ру » Общество » Два лица огня

Два лица огня

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
Вчера, в детском саду № 28 в поселке Федоровское Тосненского района прошло профилактическое занятие с воспитанниками подготовительной группы «Сказка».

У любого предмета или явления, всегда есть две стороны - хорошая и плохая. Например, огнем можно согреться холодной осенней ночью в лесу, а можно - сжечь целые поля пшеницы.
Весь вопрос в точке зрения и подходе к вопросу, как ни крути.
Вчера, в детском саду № 28 в поселке Федоровское Тосненского района прошло профилактическое занятие с воспитанниками подготовительной группы «Сказка», в ходе которого как раз поднималась тема двойственности пламени.
Познавательный рассказ вели - Екатерина Петренко, представитель Тосненского МО ВДПО и Виталина Шошина, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района.
Ребята внимательно слушали о том, каким бывает огонь и в каких случаях он может измениться буквально на глазах. Например, стоит только потерять контроль и осторожность, и вот уже вместо уютного костра, на котором можно жарить сосиски и согреваться в перерывах между играми, разгорается целый лесной пожар.
Екатерина рассказала ребятам о таком понятии, как “треугольник огня”, который является сочетанием трех составляющих - кислорода, источника зажигания и горючего вещества, без которых пламя просто не сможет разгореться. Ребята были удивлены, когда узнали, что стоит исключить из связки хотя бы один элемент - то огонь быстро затихнет.
В завершение встречи был продемонстрирован обучающий мультфильм, после которого состоялись небольшие дебаты, в ходе которых ребята увлеченно обсуждали поведение героев мультфильма и тех моментов, где они допустили ошибки.
В подарок юным воспитанникам наши специалисты привезли полезные раскраски и загадки. Ребята были воодушевлены лекцией, обещали соблюдать все-все правила и совершенно не хотели отпускать своих гостей.
Екатерина и Виталина все-таки уехали, но обещали вскорости вернуться!

Источник: ВДПО Тосненского района
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